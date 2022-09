Reč, z ktorej bude slovenský výsmešný priemysel ešte dlho čerpať.

Igor Matovič, vzácna to kombinácia Fidela Castra, Adolfa Hitlera a Matky Terezy, dnes viac ako dve hodiny v parlamente odhaľoval najhlbšie zákutia svojej nepríčetnej, mocou a túžbou po uznaní posadnutej duše. Bolo to epické, hlasovať by sa malo o 17:00.