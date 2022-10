Táto salva ekonomického nacionalizmu by nadula pýchou aj Orbána (komentár)

Našťastie je slovenský „plán B“ natoľko iracionálny, až je neuskutočniteľný.

Na latentnú výhodu prijatia eura, ktorá sa autorovi ani neprisnila, upozornil premiér Heger. Po jeho rečiach do Financial Times a energetickej ministeriáde by slovenskú korunu porazilo. Keby niekto mal pochybnosť, nech si pozrie, kde je forint. (A kde ešte bude!)

Mierne poľahčujúce azda je, že vyhrážka Hegera, že „hrozí kolaps“, ak nedostaneme z EÚ peniaze, sa dodatočne dá čítať ako nátlak na Komisiu. S ideou, aby „draft“, ktorý predkladá na schválenie, zmenila na lepší pre Slovensko. Šokové vlny u investorov a ratingových agentúr tým Heger azda nevyvolal, isté však je zmnoženie neistôt okolo slovenskej ekonomiky.

Celkom šokujúce však bolo jeho vyhlásenie po Rade v zmysle, že ak sa pre nás nevýhodné opatrenie neprehodnotí, SR zoštátni elektrinu. Aby sme rozumeli; Slovensko vyhlási Únii obchodnú vojnu.