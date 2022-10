Nechceli sme mafiu, tak sme dostali úplných amatérov. A zákerného Matoviča (píše Samo Marec)

Za to všetko môže prezidentka a Sulík a médiá. (Zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Autor je prekladateľ a publicista

Je to dobre, lebo najprv nám kontroly na hraniciach zaviedla Česká republika a potom nám kontroly na hraniciach zaviedlo Rakúsko. A urobili to preto, lebo s ministrom vnútra, ktorý sa volá Mikulec, sa nedalo dohodnúť.

Minister vnútra, čo sa volá Mikulec, má drahé hodinky, aj keď vlastne to nie sú drahé hodinky, ale len ich napodobenina a navyše ich nenosí často. To je ten človek, ktorý sa parlamentu poďakoval za dôveru, keď mu v ňom dôverujú iba tí, ktorí nemajú na výber.

V nejakej inej krajine by z tých kontrol na hraniciach bol regulárny škandál. Ľudia by sa pýtali, čo ten minister vlastne robí a či robí aspoň niečo. Keď sa to opýtate na Slovensku, chcete návrat mafie, lebo minister je dobrý človek.

Lenže minister Mikulec je taký mikrokozmos toho, čo tu dva a pol roka prežívame. Nechceli sme mafiu, dostali sme absolútnych babrákov. A Igora Matoviča.

Stačí citovať

V parlamente totiž prebiehalo aj odvolávanie Igora Matoviča, čiže najviac zo všetkých rozprával práve Igor Matovič. A to je tiež dobre.