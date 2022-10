Ak niekto sľubuje prosperitu zdarma, majme sa na pozore

Hádesove sľuby.

Autor je teológ a farár, pôsobí v ČR

„Ale to by sme museli navodiť takú severskú atmosféru,“ hovorí Milan Lasica Júliusovi Satinskému v jednej z mojich najobľúbenejších scénok tejto dvojice.

A pokračuje: „Počkajte, už to mám. Ja budem jeden fjord, vy budete druhý fjord a zamrzneme.“

Satinský namieta: „Čerta starého, to sa nedá zahrať. Ja vám vysvetlím, čo budeme vo Švédsku. Vo Švédsku sme dvaja luteránski farári....“

„A zamrzneme,“ dodáva Lasica.

Ako študent teológie som si tie repliky často opakoval. Najmä preto, že Satinský nesúhlasil so zamrznutím a navrhoval, že farári by mohli byť „zmietaní chúťkami zbaviť sa viery“, a to vo mne v časoch, keď popri štúdiu moja viera prechádzala pomerne dôležitou dekonštrukciou, dosť rezonovalo.