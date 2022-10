Aj v SaS už pochopili zrejmé (komentár)

Čo nevyšlo pri Matovičovi, mohlo by sa podariť s Hegerom.

Zdá sa, že to s SaS nie je úplne najhoršie a po vyčerpaní všetkých ostatných riešení nájde aj to správne. Aj tentoraz im to trvalo a nepochopiteľne hrali s predsedom OĽaNO absurdnú hru na návrat SaS do koalície po jeho odvolaní, ale konečne je s tým koniec a aj Richard Sulík pochopil, že riešením je rozpustenie parlamentu.

To je síce neskorý, ale predsa len krok k odstráneniu už fakticky nelegitímnej vlády. Iste nie nelegálnej, také čosi by sme si nedovolili konštatovať, ale politické obcovanie s „tvrdými kresťanmi“ z kandidátky ĽSNS je v príkrom rozpore so záväzkom voličom OĽaNO alebo zaľudí.

Keby to niekomu nestačilo, stačí sa pozrieť na výsledky hlasovania. Igora Matoviča výslovne podporilo 45 poslancov (ešte menej ako Romana Mikulca, a to už je čo povedať), za odvolanie ich hlasovalo 73, pričom traja tarabovci sa podľa vlastných slov nepridali, len aby zabránili návratu SaS do vlády.

Člen vlády s kúskom vkusu a cti by uznal, že nemá dôveru, a odišiel by sám. Žiaľ, tohto bude nutné doslova vyhodiť.