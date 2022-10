Matoviča by aj tak nestriedal expert, ale tieň zo stajne OĽaNO (komentár)

Podstatnejšia je zvýšená pravdepodobnosť predčasných volieb, len chýba voliteľná alternatíva.

Hoci autor zvažoval aj nedostatky a slabiny vyslovenia nedôvery ministrovi financií, výsledkom hlasovania v NR SR nie je nadšený. Pričom skutočnosť, že Matovič ako ignorant neznalý pozadí a súvislostí nebol z najkľúčovejšej ministerskej funkcie odvolaný, nie je dominantným dôvodom skleslosti.

Keby sa totiž „operácia Matovič“ aj skončila s lepším výsledkom, na financiách by ho veľmi pravdepodobne nestriedal viac či menej expert, ale tieň („svedok“) z politickej stajne OĽaNO. Teda v prípade, že odvolaním ministra-predsedu-majiteľa by „hnutie“ neskončilo ako subjekt vládnej koalície. Čo by, samozrejme, aj s demisiou premiéra nasledovalo okamžite v každej o chlp normálnejšej demokracii než slovenská.

Za to, že scenár okamžitého bezvládia zmizol zo stola, však bude vysokou daňou neštandardná nová väčšina, keďže vládu budú držať traja „kotlebovskí“ zbehovia.