Čaká nás perzská jar?

Protesty spojili rozdelenú iránsku spoločnosť.

Autor je politológ a arabista

Rozsiahle protesty v Iráne, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej iránskej Kurdky Mahsy Amíníovej, pokračujú už tretí týždeň a predstavujú jednu z najväčších výziev pre islamský teokratický režim za posledné roky.

Takáto intenzita protestov nebola v Iráne od islamskej revolúcie v roku 1979, hoci za posledné dve desaťročia režim čelil viacerým vlnám nepokojov v dôsledku zlých ekonomických pomerov, ale aj politiky obmedzovania ľudských práv.

Posledná kvapka

Irán aj v súčasnosti sužujú veľké hospodárske a sociálne problémy. Následkom medzinárodných hospodárskych sankcií a globálnych kríz krajinu trápi vysoká nezamestnanosť a prudký rast inflácie, pričom sa ešte poriadne nespamätala ani z následkov pandémie covidu-19.

Všetky tieto faktory priviedli iránsku spoločnosť do stavu intenzívnej frustrácie a hnevu. Kým však občania očakávajú od štátu riešenia ich ekonomických problémov, režim sa zameriava na implementáciu prísnych kultúrnych a náboženských pravidiel.

Všeobecná nespokojnosť tak tlela v iránskej spoločnosti už dlho pred smrťou mladej Mahsy, no ako to často býva, veci dal do pohybu jeden incident.

Čo sa vlastne stalo?