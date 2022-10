Vláda to vzdala. Prezidenta nenašla (český zápisník)

Sobotná protivládna demonštrácia môže odštartovať kampaň Zemanovho kandidáta Středulu.

Autor je komentátor českého spravodajského webu Seznam Zprávy



Deväť mesiacov sme na to s napätím čakali – a nakoniec sme v utorok ani neboli prekvapení. Premiér Petr Fiala v mene koalície Spolu (ODS, TOP 09, KDÚ-ČSL) oznámil, že jeho formácia do prezidentských volieb nepostaví vlastného kandidáta.

Článok pokračuje pod video reklamou

A keďže rovnako sa rozhodla aj druhá časť vládnej aliancie, teda koalícia STAN a Pirátov, znamená to, že česká vláda, ktorá má pohodlnú väčšinu v oboch komorách parlamentu, nenašla nikoho, kto by bol ochotný vstúpiť do očakávanej krutej bitky.

Historicky sa tak tretia priama voľba českého prezidenta dostáva do špeciálnej fázy. Zatiaľ to vyzerá, že kandidovať nebude ani Andrej Babiš, ktorý to definitívne oznámi 27. októbra.