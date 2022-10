Ak existuje nejaké jednoduché ale úplne zlé riešenie, on ho má prvý.

Že je Igor Matovič reálnou verziou Járy Cimrmana, to už vieme dávno. Ale tento týždeň mu to ide tak, že vyriešil alkohol za volantom aj problémy médií a to bol stále ešte len pondelok. S ním ešte veľa ušetríme!