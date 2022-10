Čo je na konci kotlebovskej evolúcie?

Je málo pravdepodobné, že na jej konci vznikne demokratická sila.

myslia si, že prišiel ich čas a ak dôkladne zamaskujú svoje črty fašizmu, tak budú prijateľní pre širšie masy. Vyberú si nové mená a prikryjú sa konzervativizmom, aby ich boj proti rôznorodej zbierke nepriateľov bol legitímny.

Mnohí prešli politickou evolúciou od Pospolitosti cez ĽSNS až k Republike alebo najnovšie aj k Národnej koalícii. Lenže je málo pravdepodobné, že na konci tejto evolučnej reťaze vznikne demokratická sila.

Oslovujú ľudí s presvedčením, že Slovensko by malo byť biele a politická tradícia sa má odvíjať od Tisa. Že skutočnou hrozbou pre Slovensko sú homosexuáli, a nie Putinovo Rusko. Že Slovensko by malo striasť bruselský diktát, lebo aj tak to celé riadi George Soros.

Postupne ich legitimizuje Robert Fico pre prípad, že by sa mu ešte moc dostala na dosah ruky a on by potreboval partnera. Niektorí z nich v parlamente poslúžia Igorovi Matovičovi. Veď aj Boris Kollár povedal, že to nie sú fašisti, len tvrdí kresťania.

Zdá sa, že Mečiarov minister financií Sergej Kozlík tu zanechal o niečo viac než len povesť mizerného ministra: Národnú koalíciu, zoskupenie, ktoré teraz môže na seba nabaľovať ľudí, čo cítia ako Kotleba, len sa už nechcú volať kotlebovci.

V prieskumoch je síce táto strana bezvýznamná, ale pred komunálnymi voľbami sa v počte kandidátov doťahuje na Pellegriniho Hlas alebo Ficov Smer. Niektorí kandidáti tvrdia, že potrebovali len strechu, aby nemuseli zbierať podpisy, ale je málo pravdepodobné, že by pre technickú pomoc kandidovali za stranu, s ktorej „hodnotami“ nesúhlasia.

Nevieme, ako nakoniec títo kandidáti dopadnú, ale jedno je jasné, strany, ktoré živí nenávisť, šírenie strachu a oslava stredoveku, sa mobilizujú. Majú pocit, že prišiel ich čas.

Kotleba reloaded

Kolega Martin Vančo upozornil na to, ako Národná koalícia, ktorá má programovo blízko ku kotlebovcom, verbuje svojich nových členov.

Predseda strany Rudolf Huliak za pol roka podľa svojich slov získal do strany asi 800 nových členov. Dnes by tak Národná koalícia mala mať viac ako 1800 členov. Na porovnanie, Hlas má približne 1500 členov, Republika 400 a SaS iba 250 členov.

„Ja som raz chlap a tamto je krásna žena a tak to musí ostať pre boha živého,“ kričal Huliak v septembri z pódia na demonštrácii, ktorú organizoval Smer.

V stopách Počiatka

Najvýraznejší moment predvolebnej kampane bola cesta Igora Matoviča do Cannes, aby sa tam nakrútil, ako pred vilou Jána Počiatka, bývalého ministra financií za Smer, sľubuje, že skoncuje s mafiou, ktorá tu vládne. Kolega Michal Katuška zistil, že asi 40 kilometrov od Počiatkovej vily má honosné sídlo aj bývalý štátny tajomník a Ficov pokladník Viktor Stromček.

„Nevidím žiadny verejný záujem, aby ste o tomto písali. Vidím v tom prekrývačku iných tém,“ povedal Stromček, ktorý by si na tento dom zarobil za 90 rokov, keby ho mal financovať z verejných funkcií.

Ako trestať opitého vodiča?

Bola to tragédia, ktorá každého zasiahla. Opitý vodič tragicky zasiahol do života piatich rodín. Nezvratne. Obral ich o blízkych. Mnohí volali po exemplárnom treste a niektorí politici s inštinktom populistov sa opäť len priživili. Zároveň trestný čin Dušana Dědečka preklasifikovali z usmrtenia na všeobecné ohrozenie.

Kolega Roman Cuprik pre čitateľov vysvetľuje, čo to vlastne znamená, prečo mu navrhujú väzbu a či je smrteľná nehoda vodiča úmysel.

Ako ďalej RTVS?

Ľuboš Machaj, nový riaditeľ RTVS, hovorí, že nie je nadšený z vystupovania Mareka Ťapáka, ktorý bol v minulosti programovým riaditeľom televízie a teraz s RTVS externe spolupracuje, na proteste Smeru. Ani z toho, že sa objavuje v konšpiračných médiách. Stále čaká na vyjadrenie právnikov.

Machaj bol v rozhovore pre denník SME ešte zdržanlivejší v prípade Petra Zaťka, ktorý podľa zistení Denníka N pýtal úplatok od podnikateľa za nezverejnenie reportáže. Povedal, že tým, že súd odmietol žalobu, je preňho tento prípad uzavretý.

Kolega Daniel Bernát sa pýtal Machaja, čo všetko robí na skvalitnenie spravodajstva RTVS a či sa rozpráva s redaktormi, ktorí odišli na protest proti manažérskym praktikám a zásahom Jaroslava Rezníka.

