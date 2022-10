Bonus je Krajniakov svet (komentár)

Legislatív, kde politici nadradili vlastné viery a pocity nad vedecké poznatky, sú oceány.

Dôchodkové zmeny zo stredy ohlasujú, že hlavným víťazom prechodu SaS do opozície je minister práce. Keby SaS totiž ešte disponovala právom veta, posadnutosť Krajniaka rodičovským bonusom by zostala nepresadená. A až do ďalšieho volebného obdobia aj všetko ostatné zo zákona, keďže pre Krajniaka je bonus otázkou života a smrti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Veru, to najzásadnejšie, čo prekáža na rodičovskom bonuse, je fanatický modus presadzovania. Nenecháva najmenšiu pochybnosť, že boj s liberalizmom je Krajniakov svet, v ktorom líha i vstáva.

Pokiaľ však prekročíme formu, autor proti bonusu inak už nič nemá. Ak totiž srdcovkou vládneho spoločenstva je demografia – nezrozumiteľné, ale legitímne –, zvýhodnenie rodičov oproti nerodičom v dôchodkoch, trebárs akýmsi percentom z odvodov potomkov, je prirodzené ešte aj zoči-voči expertízam, ktoré dlhodobo upozorňujú na neviditeľnosť efektov peňažných stimulov na pôrodnosť.