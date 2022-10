Dav nedostal, čo chcel, a Dědeček je vonku. Prečo by sme nemali chcieť opak? (píše Nataša Holinová)

Sudcovou úlohou nebolo dbať na priania verejnosti. Pozrime sa na argumentáciu sklamaných ľudí.

Hovorí vám zdravý rozum, že človek, ktorý mimo rozumných pochybností usmrtil päť ľudí, mal byť stíhaný vo väzbe? V takom prípade z vás hovorí skôr emócia a dá sa to plne pochopiť, lebo nedeľňajšia nehoda nechala málokoho chladným.

Vo štvrtok večer sudca Marek Filo rozhodol, že Dušan Dědeček bude stíhaný na slobode. Rozhodol tak preto, lebo nemáme zákon, ktorý by kázal automaticky väzbu či už pri určitom trestnom čine, alebo pri určitom množstve obetí. A je to tak dobre.

Štvorhodinové pojednávanie nie je krátke. Sudca počas neho nerozhodoval podľa toho, čo si prajú spravodlivo rozhorčení ľudia, ale podľa Trestného poriadku. To znamená, že skúmal, či sú v tomto konkrétnom prípade dôvody väzby.

Podľa zákona okrem toho, že skutok bol spáchaný, má znaky trestného činu a sú dôvody, že ho spáchal práve obvinený, musí navyše existovať dôvodná obava, že ujde alebo sa bude skrývať, bude pôsobiť na svedkov a ďalšie osoby, prípadne mariť objasňovanie, alebo bude pokračovať v trestnej činnosti. Na nič iné väzba slúžiť nesmie, nie je to ani sankcia, ani nemá výchovné účely. Okrem iného je to tak aj preto, lebo každý človek je nevinný až do vynesenia právoplatného rozsudku s opačným záverom.

V tomto štáte sme sa dohodli, že osobnú slobodu si vysoko vážime a zasahujeme do nej, len ak sú splnené predpísané podmienky. Takisto sme sa dohodli, že o týchto skutočnostiach bude rozhodovať súd. Ostaňme teda pri tom, čo bolo dohodnuté prv, ako nami začali zmietať vášne, pričom zároveň nám nič nebráni rozoberať, čo nám prípadne nesedí.