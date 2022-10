Ani Matovič nesplnil Ficov sľub (komentár)

O preukazovaní pôvodu majetku stačí vedieť, kto s ním prišiel.

Špecializácia dospela do tej miery, že na odborný prehľad v akejkoľvek oblasti ľudského poznania treba stráviť desaťročia, ba celý život usilovným štúdiom.

Jednou z výnimiek je zákon o preukazovaní pôvodu majetku, pri ktorom stačí vedieť, že to bola vlajková loď Roberta Fica a Igora Matoviča.

Článok pokračuje pod video reklamou

A keď sa na niečom zhodnú títo dvaja, treba sa vždy tešiť, keď im to vyhodí von oknom Ústavný súd, prípadne keď neplnia predvolebné sľuby.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na Počiatkovu či Stromčekovu vilu na francúzskej riviére štát nesiahne. Sľubovaný zákon odsúvajú Čítajte

Niežeby neboli potrebné prostriedky, ako ľuďom siahnuť na nelegálne získaný majetok.

Robí sa to napríklad postihovaním trestnej činnosti vrátane prepadnutia nelegálne nadobudnutej veci, však. Prípadne zákaz a postihovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti, po našom prania špinavých peňazí.

To je však náročné na výkon, čas, dokazovanie viny a pred spravodlivým hnevom rozbujačeným davom to neznie tak dobre ako „zoberieme zlodejom nakradnuté majetky“, všakže. Vlastne sa tomu ťažko oponuje, veď kto už by chcel byť za ochrancu zlodejov?