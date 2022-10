Chcete nás zatiahnuť do tretej svetovej vojny pre Ukrajinu?!

Na čo skutočne slúžia jadrové zbrane.

Autor je odborník na obranu a bezpečnosť, pôsobí v Institute for Central Europe

Použitie jadrových zbraní v prebiehajúcej vojne na Ukrajine je nepravdepodobné, ale nie úplne vylúčené.

Hoci diskusia o možnosti ich použitia narastá, treba mať na zreteli, že žijeme v mediálnom svete zahltenom propagandou a falošnými informáciami.

Článok pokračuje pod video reklamou

V prípade ruských, čoraz častejších, zmienkach o možnom použití jadrových zbraní ide predovšetkým o jedno:

Vyvolať strach, obavy v krajinách podporujúcich Ukrajinu, aby tieto ďalej Ukrajinu nepodporovali. Tento tlak sa dá snáď zapísať do jednej vety: „... veď azda nechcete, aby sme sa dali pre Ukrajinu zatiahnuť do jadrového konfliktu, do tretej svetovej vojny?!“

Zmienky o jadrových zbraniach pripomínajú ďalšie pokusy o nátlak rozširovaním propagandy o „zázračných“ zbraniach, ktoré má mať Rusko k dispozícii.