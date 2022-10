Klusov nárek sa dá pochopiť (komentár)

Vládu bez opory v parlamente však dobrá zahraničná politika neospravedlňuje.

Martin Klus určite nie je sám, kto odvodzuje legitimitu tejto vlády od nutnosti udržať zahraničnopolitické kormidlo.

Pri pohľade na parlamentné trápenie sprevádzané výkrikmi, že opozícia má ihneď pomáhať s rozdávaním „pomoci ľuďom“, akoby išlo o konzervy s fazuľou a deky, sa ochrana zahraničnopolitického konsenzu javí ako posledný noblesný dôvod predstierať spolu s Hegerom, že toto bude držať a musí držať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Igor Matovič o takomto presvedčení časti verejnosti – nielen Klusa – dobre vie. Veď ho aj zahrnul do svojej obhajoby pred odvolávaním, keď sa pasoval už nielen za ochrancu pred Ficom, ale aj pred Putinom. A líčil povolebný únos štátu až kamsi do Moskvy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Klus bude mať pri hlasovaní voľnú ruku, Sulík sa s ním chce ešte rozprávať Čítajte

No. Už keď to bolo vyslovené, nazvali sme to politickou fantastikou. Ak nám s prípadným návratom Fica – lebo tým sa straší, že to bude on, odbrzdený a obohatený o Uhríka – hrozí orbanizácia štátu aj zahraničnej politiky, stále to neznamená vyviazanie sa z NATO či EÚ a vhupnutie do SNŠ či nejakého eurázijského spolku.