Úder na Bidena, V4 na márach a chudobní doktori (týždeň podľa Schutza)

Udalosť týždňa

OPEC+.

Zníženie ťažby ropy o dva milióny barelov, na čom sa dohodli Saudi a Rusi, svetoborne neznie.

Je to však geopolitická bomba a úder na plexus solaris Bidena, ktorý sa pred mesiacom vybral až do Rijádu (americký prezident!), aby si u princa Salmána vyžehlil svoje poinauguračné výroky, v ktorých ho označil za vraha (novinára Chášukdžího), teroristu a pod.

Tým dával svetu, ale predovšetkým pokrokovej ľavici vlastnej Demokratickej strany najavo, že sa chce dištancovať od blízkovýchodnej politiky Trumpa.

Nasypal si popol na hlavu ako Henrich IV. na ceste do Canossy, len aby najvplyvnejší člen ropného kartelu rozhodol o zvýšení ťažby, čo je kriticky dôležité pre celý svet – aj pre Slovákov, preto udalosť No. 1 –, keďže zníženie trhových cien ropy by aspoň čiastočne spomalilo (zastavilo) energeticko-inflačnú špirálu, ktorá drví globálnu ekonomiku.

Skutočnosť, že Muhammad bin Salmán dohodol s Rusmi presný opak, vyzerá ako veľká geopolitická otočka saudských (doteraz?) spojencov Západu a predovšetkým deklarácia, že o dva roky si želá návrat Trumpa, takže mesiac pred midterm voľbami (8. november) nechce zlepšenie americkej ekonomiky s úspechom demokratov.

Dosť vážne. Ešte najlepší scenár by bol, keby bin Salmán chcel "iba" dotlačiť Bidena k prerušeniu "atómových" rokovaní s Iránom. (Dohodu vypovedal Trump.)

Udalosť SR

Vraždy na Zámockej.

Tragická a nezmyselná smrť dvoch gejov je argument, ktorý núti autora prehodnocovať svoj vcelku rezervovaný pohľad na hrozby homofóbie na Slovensku.