V OĽaNO mohli načúvať pripomienkam Sulíka (komentár)

Len či by nebolo lepšie provizórium než Matovičov návrh.

Vedno s prognózou, že na rozpočte 2023 vláda nepadne, sa chce pýtať, či by predsa len nebolo lepšie provizórium než Matovičov návrh. Argumenty, že aké veľké problémy, najmä s „pomocou ľuďom“, by nastali, keby mesiac po mesiaci mohla vláda vydať iba dvanástinu výdavkov 2022 – to je provizórium –, sa musia brať so všetkou vážnosťou.

Autor videl návrh len z diaľky, ale veľa čísiel nabáda pozorne počúvať (aj tie) reakcie, ktoré hovoria o najpofidérnejšom návrhu rozpočtu od vzniku štátu.

Do úvahy pritom berieme, že analytici Smatana či Baťo nie sú – najjemnejšie povedané – priaznivci ministra financií, takže istá subjektivita v hodnoteniach byť môže.

Na čísla napríklad pre rezort zdravotníctva sú však ohlasy také jednomyseľne negatívne, že politické motívy – akože vládu OĽaNO potopíme na rozpočte – sa fakticky vylučujú.