Klasifikácia činov netriedi obete na viac a menej hodné záujmu.

Zmena zaradenia činu spred Teplárne okrem iného pomáha domácej debate utriediť si pojmy a dojmy. Kto sa pýtal, prečo sa teraz pochoduje a po tom, čo opitý vodič vletel na zastávku Zochova, sa takéto akcie nekonali, má v terorizme odpoveď.

Ak by vraždiaci šofér po čine zanechal desiatky strán o tom, aká bola jeho politická motivácia, bola by to iná káva.