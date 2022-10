Čo sa zmenilo, odkedy parlament odmietol Valáškov návrh (komentár)

Prečo by poslancom nemala odpadnúť ruka, ak zahlasujú za životné partnerstvo.

Keďže nejeden zvedavý poslanec by sa mohol pýtať, aký je rozdiel medzi Valáškovým návrhom zavedenia inštitútu životného partnerstva, ktorý parlamentom nedávno neprešiel, a tým, ktorý predkladajú poslanci SaS, pokúsime sa byť nápomocní.

Začnime obľúbenou latinčinou. Zmenil sa status quo, keďže na Zámockej sa odohral prvý teroristický čin proti LGBT+ minorite na území celej Únie.

Dalo by sa usudzovať, že páchateľ vyhodnotil túto menšinu ako najmenej chránenú, ako vďačný cieľ. Aj to poukazuje na jej nemilú situáciu a malo by to poslancov vypudiť k činu, ak už im treba k dôvodovej správe priložiť aj kriedové obťahy z chodníka.

Kto by mal pocit, že ho pri hlase svedomia, ktorý má riadiť hlasovanie v NR SR, vyrušujeme nejakým neprístojným nátlakom, môže sa oprieť o záväzok z programového vyhlásenia tejto vlády zlepšiť situáciu ľudí žijúcich v trvácnych zväzkoch v jednej domácnosti, nech už sú tieto páry iného, či rovnakého pohlavia.

Koho táto vláda neviaže, možno si spomenie na starší prísľub expremiéra Fica urobiť čosi podobné.