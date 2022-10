Cynická obluda: Ruská predvídavosť

Dôvodov na bezradné pomsty bude nepochybne ešte mnoho.

Článok pokračuje pod video reklamou

Odkedy Kerčský most zahorel láskou k špeciálnej vojenskej operácii, snažia sa ruskí vrahovia terorizovať obyvateľstvo Ukrajiny drahými raketami. Ale ak sa pozriete na ich propagandu, nie je to ani zďaleka v rozsahu, ktorý by si Kremli predstavovali.