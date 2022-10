Zákaz nedeľného nakupovania je späť

Kto v nedeľu nenakupuje, nech hodí košíkom.

Autor je analytik INESS

Niektoré politické nápady sa vracajú ako bumerang. Zákaz nedeľného predaja patrí medzi ne. Po dva a pol roku ho máme znova v parlamente. Výhodou je, že kritikom stačí zopakovať staré argumenty. Stále platia.

Zákaz nedeľného predaja je krásny príklad pojmu „vyjavené preferencie“. Ak sa totiž spýtate ľudí, či sú za zákaz nedeľného predaja (ako v prieskume v máji 2020), dostanete jasnú odpoveď áno. Je to totiž rovnaké ako sa spýtať, či bijú svoje deti alebo či sú opilci. „Ja?! Nedeľu trávim, samozrejme, s rodinou v prírode!“

To sú predstierané preferencie, ktorými sa snažíme ukázať pred verejnosťou to, ako by sme chceli byť vnímaní ostatnými. Pohľad do plných obchodov v nedeľu – to sú vyjavené preferencie. To, čo naozaj chceme.

Preto si INESS pred dvoma rokmi dal spraviť kontraprieskum, kde sme morálne posolstvo otočili. Spýtali sme sa v ňom ľudí, či by malo byť ľuďom v maloobchode dovolené privyrobiť si v nedeľu. Odpoveďou bolo jasné áno.