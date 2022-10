ZKH píše: V tradičných rodinách vychovávame nešťastné deti

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

V akých rodinách vychovávame deti k traumám?

Keď som si minulý týždeň prečítala, že učitelia strelca zo Zámockej navrhovali, aby dostal psychologickú pomoc, no rodičia to odmietali, prišlo mi ťažko. Nevedel nadväzovať vzťahy a kamarátstva, mal záchvaty hnevu. Nakoniec sa zradikalizoval, vraždil a následne sa zabil.

Tento týždeň som si prečítala výborný rozhovor u kolegov v Denníku N s Marekom Madrom z IPčka. Marek tam povedal jednu zásadnú vec, ktorá nám nesmie uniknúť:

"Náš systém psychologickej pomoci je postavený na súhlase alebo nesúhlase rodičov. Je to niečo, na čo aj my dlhodobo upozorňujeme. Od mladých ľudí najčastejšie počúvame, že ako bariéru, prečo nekontaktujú psychológa, či už v škole, alebo niekde inde, považujú to, že nemajú záruku úplnej anonymity. Chcú mať istotu, že sa rodičia nedozvedia, čo prežívajú, aké majú myšlienky a pocity," hovorí Marek a dodáva, že náš systém dáva rodičom obrovský priestor na to, aby sa k tomu mohli vyjadriť.

Predstavte si, že ste učiteľ alebo školská psychologička a dieťa v škole má depresiu, samovražedné sklony alebo sa sebapoškodzuje. Zavoláte si rodičov a tí povedia, že nie. Bodka. Koniec. Ak narazíte na rodičov, ktorí popierajú realitu alebo stále žijú v stigme, že psychologickú pomoc netreba, skončili ste. A dieťa tiež.

Tento týždeň mi jedna lekárka hovorila aj príbeh o tom, ako školský psychológ diagnostikoval jedno dieťa. V škole zistili, že má Aspergerov syndróm. Otec povedal, že nemá. A diskusia sa skončila. Chlapec nedostal intervenciu ani pomoc, ktorú potrebuje.

Iste, rodičia majú mať kontrolu nad svojimi deťmi. Ale čo ak rodičia nesledujú najlepší záujem dieťaťa? Čo ak rodičia bránia svojim deťom v zdravotnej starostlivosti? Pozerali by sme sa na to rovnako, ako keby odmietli operáciu a nechali dieťa trpieť dlhé mesiace?

Máme krízu. Máme zlý systém a málo terapeutov. A popritom sa čudujeme, že tu máme alkoholikov za volantom, násilníkov v rodinách, masových zradikalizovaných strelcov. Čudujeme sa, že na školách je šikanovanie a agresia. Sme šokovaní zo samovrážd. Neustále sa čudujeme a všetko to pritom začína a končí pri jedinom - psychickom zdraví. Koľko tragédií ešte potrebujeme? Koľko nešťastných ľudí a zničených rodín?

Marek Madro s IPčkom robia to, čo mal štát robiť už dávno. Majú anonymnú linku a robia to kanálmi, ktoré deti a mládež používajú. Chat, videocall, hlasovky, čokoľvek, čo dnešná mládež robí, robí aj IPčko. Marek s kolegami už dlho upozorňujú, že najpodstatnejšia je pre deti a mládež anonymita, a hneď s tým aj atraktivita - teda spôsoby, ktoré nie sú pre nich ako zo stredoveku.

Hneď v ďalšom rade by sme si mali úprimne položiť otázku o slovenskej tradičnej rodine. Je to naozaj bezpečné miesto pre deti? Je to milujúce miesto pre deti? Prečo majú deti paniku, aby rodičia nevedeli, čo prežívajú? Lebo zvonka sa to zdá, že tradičná rodina má tradície nastavené akosi nesprávne.

Video týždňa: Boj o Bratislavu

O desať dní nás čakajú komunálne a župné voľby. Tento rok sa zdá, ako by to ľudí až tak nezaujímalo. Sme takí vyčerpaní z politiky, že ju začíname všetci vypúšťať.

Keď sme plánovali bratislavskú primátorskú debatu, hľadali sme miesto. Vymýšľali sme rôzne plány, všetky nám nakoniec buď nedávali zmysel, alebo nevyšli. Nakoniec mi zavolal riaditeľ Depaul Jožko Kákoš s nápadom, aby sme to urobili v nocľahárni. Boli sme v strese, pretože je to za mestom a nedostupné. Ale ľudia nakoniec prišli a zaplnili celú halu. Chceli sme búrať bariéry a podarilo sa. Na posteliach sedeli všetci, aj klienti nocľahárne.

Debata bola dynamická, miestami aj vtipná a snažili sme sa byť féroví ku všetkým trom kandidátom. Nezvolili sme však cestu vyrozprávania každého, program si môže totiž každý vyklikať na ich stránkach. Kládli sme tvrdé otázky a čakali sme normálne odpovede. Názor si, ako vždy, urobí divák sám.

Podcast týždňa: The Tim Ferriss Show

Gabor Maté píše veľa o traume a skúma ju celý život. Lekár o nej píše, rozpráva, a aj ju sám zažil. Drvivá väčšina tráum vzniká v detstve a Gábor Maté napísal nielen o traumách, ale aj o rodičovstve a o tom, prečo rodičia musia zohrávať väčšiu úlohu v živote svojich detí.

Hold on to your kids je kniha, ktorá hovorí presne o tom, o čom je aj dnešný newsletter. Že deti dnes výrazne viac vzhliadajú k svojim kamarátom - hľadajú tam identitu, hodnoty aj vzorce správania. Znamená to nezdravý vývoj aj mnohé riziká. Maté v knihe radí rodičom, ako sa znova napojiť na deti a čo robiť lepšie.

Komplexnejšie o rôznych témach aj traumách hovorí v podcaste Tim Ferriss Show. Inak, doktor Maté má aj dokument na Netflixe The Wisdom of Trauma. Bohužiaľ je dostupný len z americkej IP. Ak budete mať možnosť nájsť ho, určite si to pozrite.

Film týždňa: Confirmation

Na HBO som našla film Confirmation. Je o vypočúvaní jedného sudcu najvyššieho súdu v USA v 90. rokoch. Clarence Thomas je sudcom dodnes a film je natočený podľa skutočnej udalosti. Príbeh je o právničke Anite Hill, ktorá opísala, ako ju sexuálne obťažoval, keď preňho pracovala. Hill neuspela, Thomasa zvolili. No napriek tomu sa jej podarilo zmeniť mnohé.

Hudobná bodka

Trixie Whitley je dcéra slávneho Chrisa Whitleyho. Narodila sa v Belgicku, no celý svoj život prežila v New Yorku. Možno ste o nej ešte nepočuli, ale mali by ste. Breathe you in my dreams má viacero podôb - táto live verzia je na záver tohto týždňa ako ušitá.

Ak ste sa dostali až sem, dočítali ste dvadsiate šieste vydanie môjho newslettera ZKH píše. Ak sa vám páčil, budem rada, ak ho budete šíriť aj medzi ďalšími ľuďmi alebo na sociálnych sieťach. Dočítania opäť o týždeň.