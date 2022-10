Zašiel Budaj priďaleko? No asi nie (komentár)

U Sulíka postavili ďalšie ultimátum.

Zdá sa, že v strane SaS najradšej robia pod tlakom. Niežeby im to vychádzalo: blokovanie eurovalu ani odsun Matoviča sa nevydarili podľa predstáv autorov.

Novú červenú čiaru Richard Sulík ohlásil po tom, ako neprešiel ich návrh na úpravu životných partnerstiev.

Saskári zachytili atmosféru pobúrenia po tom, ako sa parlament rozhodol, že „dať“ čosi LGBT+ ľuďom by bolo unáhlené. A ohlásili rozhodnutie, že do koalície so stranou, ktorá nebude súhlasiť so životnými partnerstvami, nevlezú.

No dobre, dá sa to chápať ako vyfiltrovanie strán, ktoré rozumejú minimálnemu demokratickému štandardu.