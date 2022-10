Stretnú sa Blaha, Chmelár a Čarnogurský a... (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Stalo sa toto: od teroristického útoku na Zámockej ulici neuplynul ešte ani týždeň a už sa šírili klebety o tom, že ho nespáchal ten, kto ho spáchal, nespáchal ho tak, ako ho spáchal, a nespáchal ho ani preto, prečo ho spáchal.

A rozšíril sa aj počet obetí. Človek by si povedal, že zomreli dvaja ľudia a tým sa to začína aj končí, a ak ste evidentne nažive a ešte aj politik, tak je priam neslušné vyhlasovať sa za obeť. Presne to sa však dialo.

A dialo sa to aj z presne tohto dôvodu: sú to neslušní, nevkusní, niekedy rovno zlí ľudia. Bez úcty, bez citu, bez úrovne. Najprv roky šíria nenávisť, potom sa niečo stane, takže sa vyhlásia za obete, a potom pokračujú presne tak ako predtým. Občas dochádzajú slušné slová.

Zoznam obetí teroristického útoku

Obeť sa teda stala z vraha, ktorého zmanipulovali tajné služby, a obeť sa stala aj z jeho otca, ktorý si nevie predstaviť, že by to jeho syn vykonal. Aj v jednej bratislavskej reštaurácii majú nepochybne pocit, že sú z nich obete.