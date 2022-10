Kedysi by takto Krajniak hovoril o ženách (komentár)

Rodinný minister si aspoň dal prácu s argumentmi.

Jedno treba Igorovo Matovičovi uznať – politická satira by mohla žiť len a len na jeho účet. Zároveň však do verejnej debaty po Teplárni nič nové nepriniesol, pretože heterosexuálny coming out už vymysleli pred ním organizátori pochodu Hrdí na rodinu.

Tí totiž menšine dožadujúcej sa práv na každoročných pochodoch hrdosti odkázali, že oni sa nebudú skrývať a hanbiť za svoju plnoprávnosť a privilégiá. A kým tamtí si práva pýtajú, chceli by nejaký typ štátom uznanej existencie pre svoje zväzky a rodiny, oni už majú manželstvá a rodiny, no nie je to krásne?

Dokonca sa rozhodli prejsť mestom, lebo azda len nechceme, aby skrývali, že sú všemožne preferovaní od šlabikára po ústavu.

Matovič toto gesto nepochopenia a zlomyseľnosti len zopakoval na ploche jedného statusu.

Viac roboty si s argumentáciou proti menšinovým právam dal Milan Krajniak. Poslucháčom tak umožňuje myslieť si, že je možné mať menšiny v úcte a zároveň byť proti ich plnoprávnosti.