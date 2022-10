Kultúrna vojna vstúpila do horúcej fázy (píše Arpád Soltész)

Autor je komentátor portálu noviny.sk

Prvý teroristický útok na Slovensku sa stal. Psychologická bariéra padla, dnes už nikto nepochybuje, že je možný. Ani potenciálni teroristi. Ultimátne tri argumenty „to by si nikdy nedovolili“, „to by ľudia nedopustili“ a „nám sa to stať nemôže“ vyfučali hore komínom. Ako obvykle.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nikdy nebol dôvod pre racionálne pochybnosti, či podobný útok príde, otázkou bolo len, kedy a kto bude prvou obeťou. Páchateľ sa dal predvídať o čosi lepšie, biely rasizmus a radikálny kresťanizmus sú v našej populácii predsa len zastúpené hojnejšie ako islamizmus či krajná ľavica.

Svet nie je bezpečné miesto a terorizmus sa stal jeho integrálnou súčasťou. Poďakujte sa ktorémukoľvek božstvu, v ktoré veríte, za každý deň, ktorý sme prežili bez strachu z násilnej smrti nevinných ľudí obetovaných za nejakú zvrátenú ideu.

Mohli sme byť pripravení. Napriek tomu nemá veľký zmysel kameňovať políciu či spravodajskú službu, že nedokázali útok predvídať a zabrániť mu.

Nie preto, že by sa to technicky nedalo. No bezpečnostné zložky sú súčasťou spoločnosti, pracujú v nich ľudia, ktorí vychádzajú z rovnakého prostredia ako my ostatní. Teroristickým hrozbám nikdy nečelili, poznali ich len teoreticky, z učebníc a zo zahraničných kurzov.

Bude to síce svetový unikát, že terorista si po atentáte pokojne dôjde domov, k tatkovi a mamke, aby sa prezbrojil. No hľadať vinníkov debakla nemá zmysel, nebol zlyhaním jednotlivcov, ale systémovou chybou.

Keď chceme zachrániť ďalšie životy, musíme hľadať riešenia. Ak ich máme nájsť, v prvom rade budeme musieť prijať realitu.

Zrážka civilizácií

Terorizmus dorazil na Slovensko. Hoci si pod vojnou proti nemu mnohí predstavujú radikálnych moslimov migrujúcich do Európy, nemá s nimi nič spoločné.