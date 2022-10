Poslanec obvinený zo znásilnenia to má na Slovensku jednoduchšie (komentár)

Čím sa líšia prípady exposlancov obvinených zo sexuálnych zločinov.

Prešlo takmer pol druha roka, odkedy vypukli sexuálne škandály priamo v zákonodarných zboroch – slovenskom aj českom.

Český poslanec Dominik Feri a slovenský Ján Herák boli v máji a júni 2021 častou témou, pretože ich oboch obvinili viaceré dievčatá a ženy zo sexuálneho obťažovania a aj zo znásilnenia. Obaja to popreli, Herák to omotal aj pavučinou neuveriteľne hlúpych rečí. (Kto už by chcel z politických dôvodov odstavovať človeka, ktorý politicky neznamená absolútne nič?)

A za našu krajinu možno dodať, že sa – ako zvyčajne – odhalila aj neuveriteľná slabosť ochrany maloletých, ktoré boli navyše domovácke, teda štátna ochrana mala byť silnejšia.

Prípady sa však vyvíjajú inak.