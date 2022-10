Ide nám o život (píše Matia Lenická)

Dožadujte sa našich práv v plnom rozsahu. S kompromismi počkajte, kým sa inak nebude dať.

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Ide nám o život. Na tejto vete je zlé, že je pravdivá, horšie, že o naše životy a bezpečnosť musíme bojovať, a najhoršie, že naše nebezpečie je zdrojom radosti a posmechu zo strany tých, kvôli ktorým nám o život ide v prvom rade.

Smiešny bol aj návrh partnerského spolužitia. Pre zlepšenie životov LGBTI+ komunity priniesol sotva žalostné minimum, aj to však bolo ochotných podporiť iba 50 poslancov.

Ťažko povedať, či by toto gesto bolo lepšie ako nič. Pretože ak by prešiel, bola by to sotva náplasť na problémy a diskrimináciu, ktorá je dnes aktuálna, a zároveň by sa politická reprezentácia tvárila, že je tým problém vyriešený, umyli by si ruky a bolo by hotovo.