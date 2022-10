Zase to vyzerá, že s SaS sa nik dohodnúť nechce (komentár)

Premiér si pýta hlasy na facebooku. To nemôžu myslieť vážne.

Veru, stále sme si nezvykli na výjavy, pred ktoré nás táto vláda stavia. Odkedy sú v menšine, stoja pred otázkou, s kým budú schvaľovať rozpočet. Zatiaľ je verejným tajomstvom, odkiaľ sa zjavujú hlasy pre koaličné návrhy a čo za to títo dobrodinci dostávajú. Len minister Budaj milostivo predstiera, že to nevie.

No veď dobre, veľa v poslednom čase urobil pre osvetu vlastného tábora, necháme ho teda odvracať hlavu od fašistickej medúzy. Lebo tak povedal, že keď príde na spoluprácu s hnedákmi, naskutku pôjde preč z koalície.

Článok pokračuje pod video reklamou

Poďme však naspäť k predvídateľnej situácii, keď koalícia zháňa hlasy pre rozpočet. Okrem Budaja to bol nezanedbateľne aj premiér, ktorý prízvukoval, že on si praje hlasy z demokratického tábora. Pritom vieme, že tým mal na mysli najmä saskárov a odpadlíkov od zaľudí. Výborne, a čo pre to urobil?

Napísal status po tom, čo sa liberáli ohlásili – tiež na facebooku –, že s návrhom rozpočtu nesúhlasia.

Rozsudzovať ich nebudeme, na to tu niet kompetencie, len sa chceme počudovať, že takto vyjednávanie rozhodne nevyzerá. Toto sa skôr podobá na alibi pre verejnosť.