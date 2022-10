Rusi to dnes, žiaľ, myslia úprimne (komentár)

ZSSR aspoň predstieral rešpekt k pravidlám.

Pravdaže, vojna proti Ukrajine je bez ohľadu na ďalšie okolnosti barbarský zločin, ktorým sa Rusko vyčlenilo mimo ľudského spoločenstva. Respektíve, po úspešnej denacifikácii a demilitarizácii pod medzinárodným dohľadom môže byť podmienečne omilostené.

Spôsob vedenia boja, keď Kremeľ klesol k terorizovaniu civilného obyvateľstva ostreľovaním elektrární, však prekračuje tradičné rámce kriminálnych štátov. Je to ďalší kamienok do mozaiky argumentu, že napriek mnohým spojitostiam si Rusko netreba zamieňať so Sovietskym zväzom.

Nielenže sú to skrátka iné entity, ale stotožnenie tých krajín by nás priviedlo k mylným záverom. Rusko je totiž prinajmenšom z pohľadu rešpektu k medzinárodným poriadkom oveľa horšie.