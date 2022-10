Ústavný súd povedal, čo musel (komentár)

Pripravme sa na Ficov plač nad „zmareným referendom“.

Bolo by čudné, keby to dopadlo inak. Rozhodnutím vo veci ďalšieho smeráckeho referenda Ústavný súd povedal fakticky samozrejmosť. Čímkoľvek iným by si koledoval, aby sa o ňom opäť začalo hovoriť ako o chorom prvku na scéne.

Totiž, kým referendum o predčasných voľbách je „len“ mimoriadne nerozumné opatrenie, návrh, aby ľudia v referende vláde prikázali podať demisiu, je už doslova ústavnoprávna perverznosť. Zvrhlosť tohto aktu ešte podčiarkuje, keď sa pri ňom navrhovatelia zaštiťujú suverenitou ľudu.

Je asi príznačné, že ho ako bájnu Sirael vytesal osobne Robert Fico v konjunkcii smeru a borovice. Fico totiž vyniká schopnosťou nespoznať protiústavný zákon, ani keď ho sám napíše. Keby sme mali protiústavný súd, bol by ideálnym kandidátom.