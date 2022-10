Zdravotné poisťovne si vraj nevšimli, že nových klientov získavajú nelegálne (komentár)

Každé jedno „nevšimnutie“ prináša vyše sto eur.

Záujem o príslušníkov menšín na Slovensku prudko stúpa, keď ich na niečo potrebujeme. Ako hlasy vo voľbách sú vynikajúci, oprávnene sa potom cítia ako na jedno použitie.

A mimoriadne dobre vidno, že za výdatnej inštitucionálnej pomoci dokážeme napríklad Rómov mať aj na viacero použití. Zdravotné poisťovne by vedeli rozprávať. (Len prečo by to robili?)

Začnime tým dobrým. Kupčenie so zdravotným poistením odhalil dobrý ujo štát, konkrétne Úrad hodnoty za peniaze. Možnosť pochváliť ministerstvo financií vzácnosťou pripomína zrážku s asteroidom. Už sme totiž zvyknutí, že s podobnými zisteniami prichádzajú neziskovky a noviny.

Tam sa výpočet dobrého končí a žiada sa už len pýtať, ako si zdravotné poisťovne mohli nevšimnúť, že im ich agenti získavajú nových klientov nelegálne. Pritom sa to deje už desať rokov, predovšetkým v prospech súkromných poisťovní Dôvera a Union, a ak sa za ten čas uskutočnilo 70-tisíc nelegálnych prestupov, je to donebavolajúca a systémová chyba.