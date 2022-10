Bolo by zaujímavé sledovať, ktorá psychóza prevládne.

Igor si aktuálne veľmi fičí na tom, že sa mu podarilo narodiť s väčšinovou sexuálnou orientáciou. Je na to hrdý a čím viac to je smiešne, tým je ešte hrdší a zásadovejší. Nevieme, ako ďaleko chce s tým až zájsť, ale rozhodne je spôsob, ako to otestovať.