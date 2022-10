ZKH píše: Obetí nehody na Zochovej nám bolo ľúto, na zmenu chľastania to nestačilo

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Mesiac po nehode na Zochovej sa nestalo nič

Tragická nehoda na Zochovej ulici v Bratislave sa stala 2. októbra. Dnes je 28. októbra. Za prvé tri dni sa politici predbiehali v bombastických riešeniach, po 26 dňoch je jasné, že len tárali do vetra. Neurobili vôbec nič, nenachystali vôbec nič. Len minister vnútra Roman Mikulec sa zmohol aspoň na tlačovú konferenciu, kde povedal, že práve tento rok je najväčší nárast opilcov za volantom od roku 2015.

"Rezort vnútra avizuje celý rad opatrení, ako napríklad zavedenie bodového systému či stacionárne zariadenia na meranie rýchlosti v mestách a obciach," píše sa v tlačovej správe.

Opatrenia, ktoré skutočne odporúča celý odborný svet, aj WHO, zostali v zabudnutí. Žiadne opatrenia na menej alkoholu v našej spoločnosti neprišli. Zákaz reklamy na alkohol? Nikde. Lepšia prevencia a menšie čakačky do liečební? Túto debatu sme ani neotvorili. Zvýšiť spotrebnú daň na alkohol? Zatiaľ tiež nikde. Vzhľadom na to, že parlament je nefunkčný už v októbri a bude tak minimálne do novembra, myslím si, že si môžeme odpovedať aj sami.

Spomeňte si na to aj nabudúce, keď budú politici písať statusy, vykrikovať, fotiť sa a prinášať bombastické riešenia. A potom si na to, prosím, spomeňte aj o mesiac, o dva a o pol roka. Urobte si odpočet aspoň sami pre seba.

Pretože politika sa nerobí na facebooku ani na tlačovkách. Skutočná politika sa robí zdĺhavým a nudným legislatívnym procesom, robí sa nepopulárnymi krokmi aj politikami, ktoré sa ukážu až o niekoľko rokov. Skutočné riešenia nie sú statusy.

Téma sa nemôže skončiť pri tom, že jeden vodič po alkoholickej jazde s extrémnym počtom obetí išiel do väzby. To nezachráni nikomu život. A zatiaľ sa desiatky ľudí denne (!) pustia na spanilú opileckú jazdu za volantom. Máme vážny problém s alkoholom, hovoria to všetci odborníci.

Aspoň ministrovi Mikulcovi slúži ku cti, že avizuje policajné kontroly a bodový systém. Ale kde je minister Matovič? Čo premiér Heger? A čo nové na ministerstve zdravotníctva u Lengvarského?

Univerzita Komenského ešte minulý rok upozornila na to, že celosvetovo je s alkoholom spojených viac ako 50 percent násilných úmrtí a že alkohol je príčinou 30 - 50 percent úmrtí pri dopravných nehodách. Mnohé štúdie pritom dokázali, že náklady štátu spojené s nadmerným požívaním alkoholu sú vyššie ako náklady spojené s liečbou onkologických ochorení.

V cirhóze máme prvé miesto celosvetovo

"Podľa NCZI je vo veku medzi 25. a 45. rokom života úmrtie na choroby pečene najčastejšou príčinou smrti. Vo viacerých parametroch súvisiacich s cirhózou je Slovensko na smutnom prvom mieste na zemeguli. Človeku sa až zastaví srdce, keď v najváženejšom medicínskom časopise na svete Lancet číta, že Slovensko je prvé v tzv. Global Burden of Disease Study, ktorá sa globálne zaoberá zaťažením chorobami na všetkých kontinentoch, od Afriky až po Austráliu. Spomedzi všetkých krajín sveta je prevalencia, výskyt cirhózy na Slovensku najvyšší," povedal prednosta internej kliniky v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici Ľubomír Skladaný. Najčastejšou príčinou cirhózy je? Alkohol.

Doktor Skladaný povedal aj to, že Slovensko je v dostupnosti alkoholu absolútne bezbariérové. Je všade, dostane ho každý v každej hodine, každý deň v roku. Dostane ho chudobný aj bohatý, dostane ho dieťa aj mládež. Bohužiaľ, je to trocha inak bezbariérové Slovensko, ako sme dúfali.

Už zajtra sú voľby. Hoci to priamo nesúvisí, vyberte si, prosím, aj zajtra politikov a političky, ktorí len nesľubujú. Ktorí len nerozdeľujú, ktorí, ak niečo povedia, tak to aj platí. Ktorí neprichádzajú s bombastickými riešeniami okamžite, no vzápätí prejdú na inú, zaujímavejšiu, viac sexy tému.

Zvoľte si starostov, primátorov a poslancov tak, aby robili nudnú legislatívnu pomalú a systematickú prácu. Politika totiž má byť vlastne tak trocha nuda, nie cirkus Humberto. Držím Slovensku palce.

Video týždňa: Psychiatrička Matisová

Tento týždeň mi prišiel vskutku neslušný e-mail od diváčky. Pani písala psychiatričke Márii Matisovej, mňa dala do kópie. Vyčítala jej slovník - že používa slová ako queer, coming out, vyoutovať sa. Že je to málo slovenské a že sa má naučiť spisovne rozprávať. Rozhnevalo ma to.

Zväčša nestíham ľuďom odpisovať, ale pri tomto som sa zastavila. Pani som odpísala asertívne a jasne - keby sme boli tolerantnejšia krajina, určite by sme už mali ustálený jazyk na coming out a queer. Lenže nie sme a jazyk ustálený nemáme.

Zatiaľ sa podarilo zmeniť v spisovnej slovenčine aspoň definíciu lásky, ktorá naozaj nie je len medzi mužom a ženou. Diváčke som odporúčala nabudúce pozerať naše rozhovory s otvoreným srdcom a zatvoreným slovníkom spisovného jazyka.



Psychiatrička Matisová má v prvom rade ľudský a láskavý jazyk, a to je to, čo nám mnohým chýba. Má mnoho pacientov práve medzi queer ľuďmi a vie presne, čo prežívajú.

V našom tohtotýždňovom rozhovore vyslovila aj jednu veľmi zaujímavú myšlienku - heterosexuáli sú posadnutí sexom. A kým oni riešia len to, ako to vlastne queer ľudia robia v posteli, jej klienti riešia lásku, vzťahy a krásne veci. Bola by škoda, keby ste si ju nevypočuli.

Podcast týždňa: Rishi Sunak je nový britský premiér

Tento týždeň som čítala množstvo článkov o novom britskom premiérovi Rishim Sunakovi. Obzvlášť v ľavicových médiách sa veľa riešilo, že keďže je extrémne bohatý, nedokáže sa vcítiť do obyčajného občana.

Pýtala som sa kolegov, či majú pocit, že potrebujú lídra, ktorý je jeden z nich. Ja si totiž predstavujem lídra, ktorý bude mať pokojne vyštudovaný Harvard a vysoký plat. Nepredstavujem si, že každý premiér musí žiť na ulici, aby vedel riešiť problémy ľudí bez domova. Stačí mu empatia, dáta, analýzy a dobrý tím.

Kde sa teda berie naša túžba mať lídra, ktorý bude bežný a z ľudu? Nemali by sme chcieť vo vedení štátov to najlepšie z najlepšieho? Neviem, či medzi nich patrí aj Rishi Sunak. Netuším, či má empatiu a aký bude líder. Len by som chcela trocha viac rozvinúť debatu o tom, či je najpodstatnejšie pri líderstve to, či ide o obyčajného človeka milión.

O Rishim Sunakovi vyšlo tento týždeň množstvo podcastov aj naše Dobré ráno. Ja pripájam aj epizódu Vinohradskej 12.

Film týždňa: Virunga

Často si ľudia odo mňa pýtajú tipy na filmy, dokumenty, knihy či podcasty. Vyťahujem aj staršie tipy, lebo nie každý ich pozná. Dokument Virunga bol nominovaný na Oscara a je o posledných horských gorilách na svete v Kongu. Je to dráma, krása aj investigatíva dokopy. Vtipné je, že dokument produkoval Leonardo DiCaprio.

Ja som Virungu videla v kine na festivale Jeden svet. Mimochodom, tento výborný filmový festival sa začína už 5. novembra v Bratislave, určite si ho nenechajte ujsť. Virunga je aj na Netflixe, je to srdcervúci príbeh konkrétnych ľudí, ktorí bojujú proti veľkým peniazom a korupcii, aby zachránili horské gorily.

Zľavnené predplatné už len v októbri

Ak ešte nemáte predplatné denníka SME, mám pre vás ponuku. Aj tento newsletter alebo moje rozhovory vznikajú len vďaka vašej podpore a predplatiteľom.

Hudobná bodka

Svojho času sme s mojím mužom cestovali po Brazílii. Ešte vtedy nebol môj manžel a nakoniec sme sa na tej dovolenke zasnúbili. Máme na to veľmi pekné spomienky a obzvlášť radi spomíname na výlet na piesočných dunách v národnom parku Lençóis.

Je to miesto, kde medzi dunami ležia malé tyrkysové jazerá sladkej vody, ktorá tam naprší. Nič krajšie som zatiaľ v živote ešte nevidela, boli sme na pieskových dunách úplne sami a strávili sme tam asi týždeň.

O to viac ma potešilo, že nedávny Cercle sa konal práve pri dunách v Brazílii, a ešte viac ma potešilo, že to bol umelec Ry Cuming, známy ako RY X. Je to taký výborný set, že prosto musel byť bodkou dnešného newslettra.

Prosím, choďte cez víkend voliť. Je to sviatok demokracie, je to pre váš život veľmi dôležité a je to možnosť zlepšiť demokraciu na Slovensku.

Ak ste sa dostali až sem, dočítali ste dvadsiate siedme vydanie môjho newslettra ZKH píše.