Niektorí majú pocit, že k téme vraždy dvoch LGBTI+ ľudí sa už všetko povedalo a mali by sme sa posunúť ďalej. Lenže diskusia je potrebná práve preto, aby sme vedeli, kam sa posunieme a či aj tým posunom neskončíme v ďalšom bludnom kruhu.

Mnohí stále nechápu, prečo by mali byť práva LGBTI+ komunity úzko spájané so stavom demokracie. A to aj napriek tomu, že autokratické vlády bežne používajú nenávisť k menšinám a špecificky k LGBTI+ ľuďom na zabetónovanie svojej moci.