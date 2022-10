Kandidáti sa hanbia za politické strany (píše Samo Marec)

Boli to komplikované voľby: priveľa papierov s priveľa menami a priveľa funkciami. (Zdroj: TASR)

Autor je prekladateľ a publicista

Prebehli voľby a popri voľbách sa konalo na Sliači aj miestne referendum. Voliči v ňom odmietli americkú vojenskú základňu, ktorú tam nikto neplánoval vybudovať.

A to je dobre: množina vecí, ktoré síce nikto neplánuje, ale dajú sa odmietnuť, je prakticky nekonečná. Aj hlasovať sa o nich dá donekonečna a je to výborná správa, lebo znamená, že máme demokraciu.

Komplikované voľby

Boli to komplikované voľby: priveľa papierov s priveľa menami a priveľa funkciami, ktoré ľudí primálo zaujímajú. No a keďže ich nezaujímajú, majú potom pocit, že je to o nich bez nich.

Ak si človek chcel kandidátov dopredu naštudovať, aby ich hľadal porozhadzovaných po celom internete. Väčšina to našťastie aj tak neurobila.

Môžete vysvetľovať a vydávať názorné pomôcky, ale keby som mal euro za každého, kto nerozumel, koho, prečo, v akom počte a kam má voliť, tak by som týždeň nemusel pracovať.