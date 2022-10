Samosprávam zobrali, teraz dostali po ušiach (komentár)

Heger sľubuje spoluprácu a rešpekt. Viete, komu musí dohovoriť.

Pri slovách Eduarda Hegera o otvorených dverách pre samosprávy niet čo namietať. Ešte by bolo dobre, keby to aj bola pravda.

Za vlády jeho predchodcu a aj za tej jeho sa na samosprávy prenášali želania a úlohy vlády. Či už ide o plošné testovanie, očkovanie, či pomoc ukrajinským utečencom.

Na tom nie je nič zlé, naozaj sú občanom najbližšie a poznajú "terén". Ale nemalo by to ísť ako "befel" zhora a nemalo by sa tak diať bez vyjednania podmienok (napríklad finančných).

Premiér hovorí o súčinnosti vlády a samospráv, čo znie príjemne. Ak sa občana spýtate, či si praje spoluprácu, alebo konflikt, inštinktívne podporí to prvé. Ale hodil by sa aj Hegerov obľúbený vzájomný rešpekt a kultúra úcty. A to nielen v deň, keď všetci oprašujeme klišé o sviatku demokracie.