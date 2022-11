Až s Babišom dostali voľby naozajstný náboj (komentár)

Babiš odíde zo súboja zrejme porazený.

Netreba byť fanúšikom Andreja Babiša, aby sme uznali, že české prezidentské voľby sa „naozaj“ začali až jeho kandidatúrou. Presnejšie povedané, jej oznámením, keďže hybridnú kampaň Babiš vedie už nejaký ten piatok.

Bezprostredná analýza hovorí, že napriek vstupu najťažšej politickej váhy do arény by sa doterajšiemu najväčšiemu favoritovi malo uľaviť. „Generál“ (ako sa rád dáva titulovať) Petr Pavel má najväčšiu šancu dostať sa do druhého kola, ale keďže mu chýba schopnosť nadchnúť publikum, výraznejší súper by mu mohol zavariť.

Pravda, Babišovi dôraz nechýba, ibaže je zároveň silne polarizujúcou osobnosťou. Zjednodušene, núka sa nám „slovenský“ scenár, v ktorom politický analfabet Andrej Kiska až ponižujúcim spôsobom vytrel podlahu s pôvodným superfavoritom Robertom Ficom. (Odvtedy zároveň datujeme nekonečný „začiatok Ficovho konca“.)

Vie to aj Babiš, predsa do toho ide, čo je vhodná príležitosť pripomenúť si rozdiely medzi ním a Ficom.