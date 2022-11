Tisovu ulicu zruší až súd. Dovtedy sa Varín môže hanbiť

Výsledky pripojených referend sú tristný obraz, ktorý treba brať vážne.

V rámci regionálnych volieb prebehli aj dva lokálne sociologické prieskumy, preoblečené za referendá. Ich výsledky nie sú žiadny dôvod na jasanie.

Referendum v Sliači je z istého uhla pohľadu celkom zábava. Obyvatelia obce Sliač hlasovali o otázke, ktorej jadro keby existovalo, týkalo by sa inej obce – práve z Badína sa v minulosti sťažovali na hluk stíhačiek, čo je iste problém.

No referendová otázka „Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických v akejkoľvek forme na území letiska Sliač a v jeho okolí?“ podnietila len vznik mnohých analógií, z ktorých ako reprezentatívne možno vybrať prirovnanie ministra Jaroslava Naďa k mimozemským civilizáciám.

Plánovanie americkej základne v srdci Slovenska je v presne rovnakom štádiu ako plánovanie základne UFO – a to je holý fakt.

Keby si však obyvatelia Sliača mali vybrať spomedzi dvoch presne, ale absolútne presne rovnakých škatuliek so zápalkami, vybrali by si tú, ktorá by nebola americká.