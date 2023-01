Slovensko po tridsiatich rokoch je začarovaný kruh (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Keď sme tento rok boli na prehliadke brnianskej vily Tugendhat, povedali nám, že strom, pod ktorým Klaus s Mečiarom vyrokovali rozdelenie Československa, potom do roka odumrel. Ak to aj nie je pravda, mala by byť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pre mňa sa však Československo naozaj skončilo až o niečo neskôr, konkrétne – symbolicky – 17. novembra 1993.

SME 30 rokov Slovenska Tento text je súčasťou projektu SME 30 rokov Slovenska. Všetky texty o míľnikoch slovenskej histórie nájdete v tomto rozcestníku, alebo si môžete otvoriť interaktívnu verziu:SME 30 rokov Slovenska.

Práve vtedy totiž futbalová reprezentácia, už pod označením RČS, teda reprezentácia Česka a Slovenska, odohrala svoj posledný medzištátny zápas v Belgicku. Ak chcela postúpiť na majstrovstvá sveta v USA, potrebovala vyhrať, lenže Ľuboš Moravčík kopal všetky rohy rovnako a ani Peter Dubovský nič nevymyslel.

Zápas sa skončil 0 : 0, a tak sa skončila nielen reprezentácia, ale aj Československo. Vtedy večer som v posteli plakal, hoci najmä preto, že to bol 499. medzištátny zápas československej reprezentácie a ja som z akéhosi dôvodu považoval za mimoriadne dôležité, aby tých zápasov bolo aspoň päťsto.

Proti, proti, proti

K slovenskej ústave sa viaže niekoľko slávnych fotiek; na jednej z nich si Vladimír Mečiar podáva ruku s Ivanom Gašparovičom, niektoré sú ešte horšie. Nie sú to najlepšie osobnosti a neboli to ani najlepšie dôvody. Podozrenie je, že sa to s nami vlečie aj naďalej.