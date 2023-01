Kedy sa diletantsko-ignorantská epocha poberie na smetisko (komentár)

Prezidentkine vetá stále posielajú zákony nazad.

Prezidentka Zuzana Čaputová ukončila starý rok odpálením troch návrhov zákona, ktoré schválil parlament tesne pred Vianocami.

Deje sa to stále. Stále treba poslancom pripomínať, že legislatívny proces má pravidlá. Slúžia na to, aby bol pripravovaný návrh zákona čo najlepší, aby mali možnosť a dostatok času pripomienkovať ho všetci relevantní, aby sa nezneužívalo zrýchlené legislatívne konanie. Ešte keby sa prípadne nezrážal s ústavou... No to by sme už chceli priveľa.

Tomuto zloženiu snemovne to možno rozprávať po dobrom i po zlom a výsledky sú zakaždým rovnaké. Stále robia také psie kusy, až oči prechádzajú.

Napríklad novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Prezidentka navrhla odmietnuť ju ako celok.

Tesne pred schválením postretol návrh zákona pozmeňovák, ktorý ho kompletne zmenil tak, že palác v odôvodnení konštatuje: „V schválenom zákone sa nenachádza ani jedno ustanovenie, ktoré bolo súčasťou pôvodného návrhu zákona.“ Vraví, že je to celkom nový návrh zákona, a teda poslanci zas obišli riadny legislatívny proces (!).

To nie je náhoda, ale perfídnosť.