ZKH píše: Púšťal jej v aute porno a opisoval erekciu. Bolt reagoval opäť vlažne

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Sága Boltu pokračuje

Keď som na konci novembra písala o vlastnom zážitku z taxíka spoločnosti Bolt, písalo mi veľa žien s podobnými skúsenosťami. Dnes mi prišla zatiaľ najhoršia správa.

Mladá žena v Košiciach, volajme ju pre tento prípad Kristína, sa viezla Boltom. Šofér odstavil auto, začal jej púšťať porno a opisovať svoju erekciu.

Kristína sa nakoniec z taxíka dostala, vystrašená. Sťažovala sa okamžite Boltu a volala na 158, aby tento incident nahlásila. Keď šofér zistil, že sa sťažovala, písal jej na jej číslo. Pýtate sa ako? Aplikácia Bolt totiž neskrýva vaše údaje a šofér vám pokojne môže zavolať na váš mobil alebo si uložiť vaše číslo. Desiatky žien mi píšu, že ich takto obťažujú taxikári a vypisujú im. A pritom sa s nimi len raz viezli v taxíku.

Šofér teda Kristíne písal - že to bol FLIRT a že sa ospravedlňuje. Medzičasom sa teda aspoň spoločnosti Bolt pýtala, aké, preboha, informácie ten šofér má - či má aj jej meno a priezvisko, mail, alebo len číslo. Bolt neodpovedal. Povedali len, že ak sa im ozve polícia, budú spolupracovať. Dodávam len, že to je ich povinnosť zo zákona, nie benefit pre zákazníkov. Nakoniec, keď som zverejnila jej príbeh, ozvali sa jej aspoň s tým, čo všetko šofér o nej vie.

Reakcia je alfa a omega

Môže sa stať, že Bolt má nejakého násilníka medzi svojimi šoférmi? Iste. Ale podstatné je aj to, ako reaguje spoločnosť. Napríklad v tomto prípade mohli sami podať trestné oznámenie na svojho šoféra a proaktívne ho ohlásiť polícii. Podobná jazda sa mohla pokojne skončiť útokom, znásilnením. Prečo by spoločnosť niečo takéto ohavné nechcela sama proaktívne riešiť? A ak by vedeli šoféri Boltu, že podobné excesy sa berú vážne, robili by ich? Nezáleží firme Bolt na zákazníčkach?

Absurdnejšia už je len reakcia polície, ktorá to zaznamenala ako priestupok proti spoluobčianskemu nažívaniu. Máme niekoľko paragrafov na takýto typ ohrozovania žien, no ešte stále to k policajtom akosi nedorazilo.

Za znásilnenie podmienka? Realita

Ako sa naša spoločnosť správa k ženám? Ako rieši ich problémy? Naznačiť by nám to mohla aspoň Česká republika, ktorá sa lepšie venuje štatistikám. Novinári tam zistili, že podľa sudcov je horšia bodná rana ako trauma zo znásilnenia. Advokátka Lucie Hrdá, ktorá sa týmto témam dlhodobo venuje, pripomína: "Realita je úplně jiná než to, co zákon proklamuje. Realita je taková, že se ukládají tresty z 50 procent podmíněné. Polovina pachatelů dostane podmínku, dokonce i tam, kde jsou oběti děti."

Doťukol ma dnes už len tweet, ktorý na mňa vyskočil. Hovorí o prípade matky s dvoma malými dcérami, ktoré uniesol jej bývalý priateľ. Zamkol ich v aute, odviezol z Prahy do Brna, držal ich všetky tri v byte a ženu zbil a nakoniec aj znásilnil. A aj keď bol jedenásťkrát trestaný, za toto všetko vyššie opísané, dostal len podmienku.

Podobné správy hlásia všetci, ktorí na Slovensku pracujú so ženami, ktoré sú obeťami domáceho, sexuálneho či iného násilia. Stačí si len spomenúť na kauzu kňaza, ktorý zneužíval maloleté dievča tri roky a so súdom uzavrel dohodu o vine a treste. Dostal trojročnú podmienku. Nízke tresty sa netýkajú len znásilnenia, ale napríklad aj domáceho násilia. Zákon je pritom jasný, len prax sa akosi odchyľuje.

Už to tak býva, že máme na Slovensku plné ústa ochrany žien, detí, rodiny. Len akosi v praxi nám to nefunguje. Každých pár rokov chceme naše ženy chrániť pred migrantmi, no v skutočnosti ich treba chrániť pred Slovákmi.

Môžem ešte žene podržať dvere?

Rozum mi zostáva stáť nad tým, prečo by slušná spoločnosť nereagovala na zážitky žien inak ako žiadaním trestu. Nemôže byť predsa v ničom záujme neriešiť muža, ktorý zamkne zákazníčku v taxíku a pri porne jej opisuje svoju erekciu. A kým sa tu zatiaľ v diskusiách rozprávame o tom, či už muž nemôže žene ani podržať dvere, ženy riešia vážne otázky násilia a bezpečnosti. Toto nemôže byť v záujme žiadneho slušného a normálneho muža. Sľubujem, že hneď po tom, čo vyriešime násilníkov, môžeme sa úprimne rozprávať aj o tých dverách. Dohoda?

V prípade, že tento newsletter sleduje niekto, kto má skúsenosti s Úradom na ochranu osobných údajov, plánujem zozbierať informácie a podať sťažnosť na spoločnosť Bolt. Podľa zákona o GDPR totiž takto nakladať s telefónnymi číslami nemôžu. Súhlas dáva zákazník či zákazníčka len na to, aby im taxikár zavolal pri vyzdvihovaní. Za svoju kariéru som sa už naučila, že to najefektívnejšie, čo sa dá urobiť, je brániť sa všetkými dostupnými právnymi krokmi. A aj keď je to zdĺhavé, býva to mimoriadne efektívne.

Ak by ste mi s tým niekto mohli a chceli pomôcť, budem rada. Ozvite sa mi, prosím. A ak ste žena, ktorej sa takto taxikári Boltu ozývali, budem potrebovať konkrétne prípady ako podloženie môjho podania. Budem rada, ak sa mi ozvete tiež. Môj e-mail aj sociálne siete sú verejné. Držme si palce.

Newsletter týždňa: Kurník a Men yell at me

Môj historicky úplne prvý newsletter, ktorý som kedy odoberala, je Kurník. Začali ho písať dve skvelé autorky - Michaela Kučová a Soňa Hrúziková. Postupne sa pridali aj ďalšie autorky a Miška so Soňou často zverejňujú eseje hosťujúcich žien.

Takto sme napríklad objavili aj príbeh Kataríny Danovej, ktorú zneužíval Roman Paulíny v tábore Chachaland. Dnes je prípad na súde a Paulíny pôjde zrejme sedieť na dosť dlhý čas.

Kurník je unikátny - s krásnymi ilustráciami, hlbokými textami. Je feministický, ženský a je skvelý. Do schránky vám pristane každý štvrtok a stojí to zato. Prihlásiť sa na odber môžete tu.

Keď už sme pri feministických newsletteroch, jeden z mojich obľúbených je aj Men Yell at me. Lyz Lens je dlhoročná americká novinárka, ktorá každý týždeň píše svoj newsletter na politické aj spoločenské témy. Chcela som pôvodne napísať ženské, lenže ženské témy sú spoločenské témy. Prihlásiť sa na odber môžete tu.

Podcast týždňa: Stephen Colbert a Conan O'Brien

Aby sme to tu v novom roku nedržali len na vážno, Conan O'Brien needs a friend je môj obľúbený oddychový podcast. Živá nahrávka s komikom Stephenom Colbertom ma v lietadle nahlas rozosmiala. Smiechu nikdy nie je dosť, dajte si ich vtipnú, ľahkú víkendovú debatku o živote.

Ako si zlepšiť život?

Môj najobľúbenejší profil na instagrame je Andrea Kutlíková. Prišla nedávno aj do rozhovorov ZKH hovoriť o strate svojej sestry a švagra pri tragickej nehode, kde bol vodič pod vplyvom drog. Ale nie o tom som chcela. Andrejka píše skvelé zamyslenia, postuje zaujímavé postrehy aj články. Jeden z nich mi pripomenula a je starší - The Guardian ešte minulý rok napísal 100 maličkostí, ktorými si viete zlepšiť život a nestojí vás to veľa energie.

Rady, ako napríklad nabrúsiť si nože alebo kúpiť si lacný sekáčik a krájať v ňom cibuľu. Odfoť si lístok do šatne, kde máš kabát. Bez hanby sa smej na svojich vtipoch (to praktizujem už roky, je to super!). Buď slušný k neznámym neslušným ľuďom. Maličkosti, ktoré vám zlepšia život. Aj mne mnohé zlepšili. A ak ste to ešte neurobili, určite dajte follow Andrejke Kutlíkovej na instagrame.

Video týždňa: Rusko a západné značky

Aj vy ste si spokojne mysleli, že väčšina značiek, ktoré kupujete, odišla po začiatku vojny z Ruska? Toto video vás zrejme nepoteší. Real reporter chodil po obchodných centrách v Moskve a zistil, že značky sa síce reputačne tvária, že z Ruska odišli, no mnohé sa len premenovali a predávajú ďalej. Starbucks, Levis, L'occitane, Reserved. Pozrite si zaujímavé video, ako to momentálne vyzerá v moskovskom nákupnom stredisku a čo všetko sa tam dá kúpiť.

Hudobná bodka:

Na rok 2023 som si dala predsavzatie, že chcem ísť na nejaký fantastický koncert. Po dvoch rokoch covidu mám deficit a plánujem to tento rok naplniť za každých okolností. Na koncerte Jessie Ware som už bola, zážitok to bol výborný, dajte si aj vy. Vybrala som jej veselú verziu Please. ŠNR 2023, priatelia, nech je tento rok lepší ako ten predošlý a nech je to rok víťazstva Ukrajiny.

Ďakujem, že ste v roku 2022 boli pri tom so mnou, vážim si to. Dočítania alebo dopočutia opäť o týždeň aj v roku 2023.