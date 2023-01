Za rozpad štátu môže Havel, zavinil to čapicou (týždeň podľa Schutza)

Udalosť týždňa (konca roka)

Benedikt, Pelé, Vivienne Westwood, Barbara Walters. Toľko odchodov absolútnych velikánov svojich „odborov“ sa do kratšieho časového výseku v histórii azda ešte nenahrnulo. Vcelku symbolické ako koncovka (zhrnutie) roka 2022.

Udalosť SR

Tridsať rokov republiky. Keďže k sviatku už bolo povedané všetko a nič („pokojnou a priateľskou cestou sme sa rozdelili“ a pod.), najpriamočiarejšie ide rovno k veci spomienka kolegu Ondřeja Neffa z predpolnočnej Bratislavy 31. decembra 1992.

„Hlava na hlave, do noci prskali prskavky, hrala muzika, ľudia pálili československú vlajku a tancovali okolo rakvy, v ktorej ležala figurína stelesňujúca spoločný štát ako nebožtíka. (...) Po polnoci sa ku mne naklonila šéfredaktorka vtedy akejsi federalistickej tlačoviny a hovorí: ,Môže za to Havel, zavinil to svojou čapicou. Urazil všetkých Slovákov.‘“