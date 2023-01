Cynická obluda rekapituluje rok 2022.

Aktuálny Matovičov šialený výpad v snahe osloviť najnižšie pudy najhorších Slovákov vyzerá šokujúco, ale nie je to uňho nič nové. Robil to už v máji, keď inšpiroval tento vtip. A dalo by sa povedať, že tento obrázok presne vystihuje celý jeho kariérny rok 2022, takže patrí do rekapitulácie.