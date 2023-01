Fico rád zaskočí za Kotlebu (komentár)

Šéf slovenskej sociálnej demokracie je všade tam, kde je krásne "hnedúčko".

Robert Fico priskočil, keď bolo treba alibi pre Mazureka, ktorého za reči v žilinskom rádiu postihla spravodlivosť. A zase sa hlási do služby, keď treba prebrať zvyšných Kotlebových voličov, ktorých si odsúdený líder ĽSNS vyšiel poistiť kampaňou v Michalovciach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pamätáme si, ako v prvom prípade Fico hlásil, že spolu s Mazurekom si čosi podobné myslí predsa celá krčma, azda ju preto neprídu zatknúť. Zo svojej obhajoby vynechal zásadný fakt, že ak niečo zaznie nad pokvickaným stolom v pohostinstve a ak to isté povie poslanec do rádia, má to úplne iný dosah, a preto v tom druhom prípade bol namieste postih.

Fico aj teraz preberá Kotlebove spôsoby, keď tvrdí, že zavraždenej žene z Michaloviec sa deje krivda od politikov. Mali predsa vykonať to, čo sa dialo po Zámockej, keď boli obeťami ľudia z LGBT+ komunity.

Podobne hovorili kotlebovci po vražde Kuciaka, že prečo si politici a občianska spoločnosť nevšímajú zabitú dôchodkyňu, ale novinára s družkou už áno. A hneď aj ponúkli odpoveď, s ktorou prichádza teraz aj Fico. Vraj je to preto, že médiá sa nezaujímajú o prípad, keď skoná obyčajný občan rukou rómskeho páchateľa.