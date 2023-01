Žilinka si buduje politickú značku (komentár)

Načo je generálnemu prokurátorovi populizmus? Nanič.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka a jeho predstavy o komunikácii sú veľká kapitola, nie však vylepšovania systému prokuratúry, ale politickej kariéry jedného muža.

Vzbudzuje zdanie správneho človeka na svojom mieste, striehne na nezákonnosť ako orol, potom švihne ohnivým statusom a zločinci sa trasú.

Nový rok privítal rozhodnutím, ktorým zabránil prokurátorom komunikovať s verejnosťou bez jeho vedomia a súhlasu. Vraj si to netreba vysvetľovať ako cenzúru, je len náhodou, že špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica dokonca disciplinárne stíhal – pre komunikáciu.

A počet prokurátorov, ktorí si v rozhovoroch v médiách popúšťali ústa na špacír, by už tiež nasrdil aj trpezlivejšieho šéfa, veď takto si tá časť verejnosti, ktorá si nepletie prokuratúru s čokoládovou tortou, mohla už dávno spraviť obrázok. Dosť bolo partizánčiny!

Teraz by sa Žilinka rád pozrel na podrobnosti správy o nadúmrtnosti na covid-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky.

Na prvý rozospatý pohľad to vyzerá dobre. Slovensko dostalo v nenápadnej správe šupu medzi oči, ktorá spočíva v drsnom objektívnom fakte, že následkom rozhodnutí pri manažmente pandémie u nás zomrelo o 12- až 20-tisíc ľudí viac, než by to bolo pri aplikácii rozhodnutí ako v iných krajinách.