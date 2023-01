Komisár pre deti má hľadať porušenia práv, nie betónovať rodiny (komentár)

Možno Mikloško vie, čo je jeho úlohou, ale zatiaľ to neukázal.

Nový detský ombudsman Jozef Mikloško spravil prieskum na (kvantitatívne slušnej) vzorke vyše 1200 detí, kde zisťoval, z čoho majú deti strach a čo pokladajú za svoje najväčšie ohrozenie.

Čo sa pýtal, to sa dozvedel. To jest dokopy nič. Celý jeho prieskum je skoro úplný nezmysel a predstieraním činnosti, pričom sa len ľahko zrazil s niekoľkými málo témami spomedzi tých, ktoré by ho v tejto funkcii mali zaujímať predovšetkým. Ak sa výsledky majú stať „podkladom na stanovenie priorít jeho ďalšej práce a aktivít“, tak Mikloško nesedí v správnom úrade.

V prvom rade priniesol objav Ameriky: dieťa sa najbezpečnejšie cíti s mamou a otcom, výborne.

Keďže sa však práve nachádzame v bigotnejšej časti nášho stojatého rybníčka, kde jedna tradičná po zadku až tak neprekáža, ale rozvod je hriech, nie je konštatovanie o rodine obyčajnou notorietou. „V rámci všestrannej podpory rodín plánuje osvetové kampane a zdôrazňovanie potreby rodičov a blízkej rodiny pre život dieťaťa.“

Síce ani oko neostane suché, ale toto by mal nechať všakovakým alianciám za rodinu a pokojne aj práve tým vysokým školám a IVPR, ktoré na prieskume spolupracovali.