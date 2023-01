Matovič sa rozhodol Hegera ukončiť (komentár)

Veď nemusí priamo, má na to Gyimesiho a Šipoša.

A vyslovovanie nedôvery sa ani pádom vlády nekončí. Kým Heger zháňa podpisy, jeho kolegovia z OĽaNO využili čas na verejné pochybnosti.

Isto, Matovič nemusí robiť špinavú robotu sám. Má na to ľudí. Predseda môže upokojovať „srdciarov“ o dobrých vzťahoch s povereným premiérom či už spolu, alebo osve, no poslanec Gyimesi využije každý mediálny štek, aby Hegera strhal.

Že škaredo obvinil podnikateľov, ktorí sa vraj mali hlásiť so zálohovými faktúrami. Že rečnil na podporu Lengvarského reformy, no neurobil to isté pre Annu Záborskú obchádzajúcu parlament s „pomocou ženám“.

A k topeniu Hegera cez „jeho“ Hirmana sa pridal aj šéf klubu OĽaNO Šipoš. Mohli by sme ich odkazu rozumieť aj tak, že poverený premiér osočil podnikateľov, bráni „zlého“ ministra a plano manažuje krízu.