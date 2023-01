Nechceme vojnu! Voľte Babiša!

Bývalý premiér stavil na strach a klesajúce nadšenie pre pomoc Ukrajine.

Autor je komentátor českého spravodajského webu Seznam Zprávy

Jedna z klasických poučiek pre dvojkolové voľby znie: kampaň pre druhé kolo sa začína v okamihu, keď sú jasné výsledky kola prvého – a kto zaváha a prenechá aktivitu súperovi, bude sa až do konca volieb len brániť. A je pravdepodobnejšie, že nakoniec urobí rozhodujúcu chybu.

Štáb Andreja Babiša túto múdrosť zjavne pozná. A koná podľa nej.

Už v nedeľu, deň po prvom kole českých prezidentských volieb, zaplavili krajinu úplne nové bilbordy jedného z postupujúcich kandidátov. „Nezavlečiem Česko do vojny. Som diplomat. Nie vojak. Prezident Babiš.“

Takže v taktike Andreja Babiša pre druhé kolo by sme mali jasno. Ponechajme teraz bokom úvahy, či je naozaj snom každého vojaka „zatiahnuť“ svoju krajinu do vojny, prípadne dokonca, ako by to vlastne prezident mohol urobiť.