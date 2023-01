Hemženie "demokratov" rehabilituje Matoviča (komentár)

Kto si to diktuje podmienky koaličného bytia?

Avizované spájanie demokratov má okrem návratu gorilového Dzurindu ešte ďalší škaredý moment: udržanie Igora Matoviča na scéne.

Nehorázne je, že nám to od Hegera cez Dzurindu po Miroslava Kollára predávajú ako dôležitý civilizačný moment, keď treba zachrániť každý jeden demokratický hlas.

Jednak táto misia prekrúca, čo znamená demokratický – všimol si to aj Slosiarik z Focusu, keď termín odmietol používať ako označenie pre preskupujúce sa sily. Ako tu už viac ráz zaznelo, politici majú podobne ako básnici právo mohutne preháňať aj premieňať slová, ale my by sme si mali byť vedomí, že to robia, a aspoň sa s tým nezmieriť s okamžitou poslušnosťou.

Ubrániť sa návratu Fica je isto dôstojná a naliehavá misia. Ako však do toho zapadá ochrana Matoviča, ktorý svojou aktivitou Ficove percentá len dvíhal?